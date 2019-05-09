В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube

Власти уже много раз пытались блокировать соцсети. Фото: pixabay

Власти уже много раз пытались блокировать соцсети. Фото: pixabay

Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.

Как сообщает аналитическая компания NetBlocks ограничивают доступ известным соцетям интернет-провайдеры. Интересно, что, например, Twitter и WhatsApp работают без сбоев, а «дуровский» Telegram вообще обходит любую блокировку.

Помимо этого, с утра 9 мая в Казахстане не работают страницы в Интрнете некоторых СМИ.

Известно, что уже около трех месяце на территории Казахстана власти пытаются ограничить работу социальных сетей, с целью не дать попасть в прямой эфир выгнанному диссиденту Мухтару Аблязову.Потому что тот призывает народ выходить на митинг и демонстрации.

Отметим также, что раньше власти отключали доступ к некоторым сайтам и соцсетям исключительно с 21:00 до 00:00. Сегодня же, 9 мая, заблокированы сайты были с самого утра.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ВКонтакте» запустил конкурсы для начинающих музыкантов.