«ВКонтакте» запустил конкурсы для начинающих музыкантов

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о старте двух конкурсов для неизвестных, но перспективных музыкантов. Победители смогут участвовать в фестивалях — Sziget в Венгрии и EXIT в Сербии.

На фестиваль в Сербии попадут российские музыканты, создающие музыку в жанре EDM. Жаждущим славы диджеям нужно выложить в соцсети видео с живым выступлениям, три своих композиции с хэштегом: #vktalents_exit. Сделать это нужно до 24 мая. Победитель получит все – ему дадут возможность отыграть на одной из сцен фестиваля.

На венгерский Sziget могут поехать группы, играющие музыку в любом жанре. Им также предстоит опубликовать в соцсети запись живого исполнения, два авторских музыкальных произведения и поставить хэштег — #vktalents_sziget. Все это нужно сделать до 31 мая. Тот, кто станет лидером голосования, получит премию в 500 евро, бесплатный пропуск на фестиваль и 40 минут славы на большой площадке.

Восходящую звезду, которая поедет в Венгрию, объявят 6 июня. А исполнителя, которому предстоит тусоваться в Сербии, — 3 июня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Филармонии начнется «Петербургская музыкальная весна».