Известна причина изменения графика перехода на цифровое ТВ

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приняло решение о переходе Ленобласти на цифровое телевещание в октябре 2019 года.

В связи с распоряжением ведомства сроки отключения аналогового телесигнала в регионе сдвинулись с 3 июня на 14 октября. Благодаря такому шагу, министерство планирует перевести жителей и дачников области на новый формат вещания более спокойно.

Отмечается, что некоторые категории населения при переходе на цифровое телевидение получат компенсацию затрат на приобретение и установку цифровых приставок в сумме до 3000 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти помогут россиянам перейти на цифровое телевидение. По словам Путина, власти предпримут все меры, чтобы помочь гражданам приобрести устройства для приема цифрового телевидения. Россия перейдет на «цифровое вещание» в 2019 году, добавил президент.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ленобласть Министерство цифровое тв
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