Фанаты «Игры престолов» требуют переснять 8 сезон

Петиция на портале change.org появилась уже 6 дней назад. На данный момент её пописало более 330 тысяч человек.

Фанаты известного телесериала «Игра престолов» требуют у телеканала HBO преснять заключительный сезон.

Авторы петиции сообщают, что создатели сериалы проявили свою некомпетентность в случае, когда для сценария у них не было исходного материалы в виде книг. Сериал, по мнению фанатов, заслуживает более осмысленного последнего сезона.

Последняя серия сериала «Ига престолов» будет показана 19 мая. А предпоследняя установила рекордное количество эфирных просмотров — 18,4 миллиона. В среднем, одну серию смотрит порядка 43 миллионов человек Данный показатель на 10 миллионов выше, чем у предыдущего сезона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Игру Престолов” смотрит каждый десятый россиянин.