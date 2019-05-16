Женщина осуждена за фальсификацию сведений о себе при регистрации ИП

Женщина стала подставным лицом фирмы за 2 тысячи рублей. Она хотела зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, но её поймали.

Суд установил, что подсудимая предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные о ней. Она сообщила чиновникам, что является генеральным директором и единственным участником фирмы.

Женщине изначально было известно, фактическое руководство создаваемого общества с ограниченной ответственностью она осуществлять не будет. Также у нее отсутствовали цель участия в управления юридическим лицом. Чтобы зарегистрировать ИП она предоставила свой паспорт и подписала необходимые для регистрации документы, за что получила вознаграждение от неустановленного следствием лица в размере 2 тыс. рублей.

В ходе судебного следствия подсудимая полностью признала свою вину в совершении преступления. Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритона.