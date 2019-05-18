Умер знаменитый писатель Герман Воук в возрасте 103 лет

Лауреат Пулитцеровской премии, писать, автор известного романа «Бунт на «Кейне» Герман Воук ушел из жизни в пятницу, 17 мая.

Писателю было 103 года, передает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента Германа Воука.

Писатель скончался во сне, когда находился в своем доме в Палм-Спрингс в штате Калифорния Соединенных Штатов Америки.

Герман Воук родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его родители эмигрировали из России. Во времена Второй мировой войны писатель служил в ВМС Соединенных Штатов Америки.

Пулитцеровскую премию Герман Воук получил в 1952 году за свой роман «Бунт на «Кейне». По произведению Воука был снят одноименный фильм, который получил семь различных номинаций на кинопремию «Оскар».

Также Воук является автором таких романов, как «Ветра войны» и «Война и память». Эти два произведения являются двухтомным романом, сюжет которого рассказывает о жизни на фронте во времена Второй мировой войны.