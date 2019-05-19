Сегодня 24 мальчика в Петербурге стали казаками

Обряд посвящения означает, что теперь воспитанием мальчика будет заниматься крёстный. Фото: https://vk.com/club88347935

Обряд посвящения означает, что теперь воспитанием мальчика будет заниматься крёстный. Фото: https://vk.com/club88347935

Традиционный обряд посвящения прошел на Орловском карьере.

Обряд посвящения, который по традиции проводят казаки, сегодня прошел и в Петербурге. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург. На Орловском карьере, где расположен стан “Хутор Приморский” 24 ребенка стали настоящими казаками.

Как рассказал телеканалу атаман окружного казачьего общества “Казачий округ Санкт-Петербурга” Роман Шаталов, раньше старинный обряд посажения на коня проводили, когда ребенку исполнялось три года.

Традиция сохранилась, но таких строгих условий уже нет. Обряд посвящения означает, что теперь воспитанием мальчика будет заниматься не отец, а крёстный. Считается, что отец может сделать поблажки сыну. Такую традицию соблюдают все петербургские казаки.