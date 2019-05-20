В России готовятся к запуску виртуальных Сим-карт

Российские операторы сотовой связи готовятся к постепенному вводу виртуальных сим-карт eSIM. Протестировать возможность переноса номера абонента при подключении по этой технологии намерены Tele2 и «Ростелекомом». В свою очередь, Минкомсвязь уже начало готовить нормативную базу для удаленной идентификации абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пилотный проект Tele2 заключался в том, что пользователь, предъявив паспорт, получает на физическом носителе специальный QR-код, с помощью которого активируется eSIM.

По словам директора продуктового офиса MVNO «Ростелекома» Алексея Чернецова, пилотная часть проекта была успешно завершена. На следующей стадии ФСБ проверит вопросы функционирования на eSIM систем оперативно-разыскных мероприятий, информационной безопасности и криптографии, после чего выдаст заключение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские Петербурга отобрали почти 900 сим-карт для мобильных у продавцов в павильонах.