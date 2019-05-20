У школ Петербурга могут появиться парковки для велосипедов

Каждую стоянку оборудуют камерами, чтобы пресечь кражи.

В ЗакСобрании Петербурга предложили обеспечить каждую школу Санкт-Петербурга велосипедной парковкой, сообщил Gazeta.SPb один из авторов идеи Денис Четырбок 20 мая. В адрес вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова уже направили обращение.

На каждой парковке при этом нужно будет поставить по камере, чтобы предотвратить кражи.

Парламентарий считает, что детям и подросткам скучно идти на уроки пешком — куда приятнее ехать на самокате или велосипеде. У школ нет мест, чтобы оставить транспорт, поэтому эти самокаты и велосипеды оставляют, например, у крыльца, где они мешают проходу.

Депутат считает, что нельзя запрещать детям приезжать в школу на своем транспорте. Власти Петербурга должны поощрять это и создать в каждом случае отдельную стоянку.

В Санкт-Петербурге более 800 школ. Впрочем, сама велопарковка — не такой уж дорогой объект: в Интернете приспособления для парковки пяти велосипедов можно купить в среднем за 5 тысяч рублей — другое дело, что пяти мест на школу будет явно недостаточно.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, о правилах передвижения по Петербургу на самокате.