Пермскую гимназию проверят на сексизм

Осенью заведение оштрафовали за недопуск на занятия девочек с крашеными волосами. Фото: pixabay.com

Осенью заведение оштрафовали за недопуск на занятия девочек с крашеными волосами. Фото: pixabay.com

Проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек.

Отдел образования Перми проверит гимназию №4 братьев Каменских — проходной балл для мальчиков там якобы ниже, чем для девочек, сообщает ТАСС 22 мая.

Мальчикам, как следует из фотографий выписки приемной комиссии, проще поступить в первый класс — набрать нужно 65,7 баллов. Девочкам придется набрать 69,1.

В октябре гимназию уже штрафовали — тогда от занятий отстранили двух девочек за крашеные волосы. В отношении администрации возбудили дело об ограничении права на образование.

В департаменте образования объяснили, что детей, закрепленных за отдельной территорией, гимназия обязана взять, но свободные места заполняют после оценки знаний и способностей ребенка психологами и педагогами.

Гимназия №4 существует с 1951 года.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в январе у гимназии в Санкт-Петербурга запретили продавать табак.