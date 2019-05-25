Пригожин заявил, что готов стать продюсером дочки Алсу

Микелле Абрамовой 10 лет. Фото: https://www.instagram.com/mikellaabramova/
Микелле Абрамовой 10 лет. Фото: https://www.instagram.com/mikellaabramova/

Он считает, что девочка на самом деле талантливая и хорошо поет.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал итоги спецвыпуска программы «Голос. Дети». Напоминаем, что Первый канал решил наградить всех финалистов – девять человек получили не только денежный приз, но и сертификат на запись своих песен. Пригожин считает, что решение правильное и единственное верное.\

Продюсер предположил, что Микелла Абрамова не присутствовала на спецвыпуске из-за психологической травмы. Он уверен, что вся ситуация негативно повлияла на девочке, так как «когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить», передают РИА Новости.

Пригожин отметил, что переживать ребенку не о чем, так как у нее есть хорошие шансы построить фантастическую карьеру. Он также выразил готовность стать ее продюсером, если об этом попросят родители Микеллы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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