Пригожин заявил, что готов стать продюсером дочки Алсу

Он считает, что девочка на самом деле талантливая и хорошо поет.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал итоги спецвыпуска программы «Голос. Дети». Напоминаем, что Первый канал решил наградить всех финалистов – девять человек получили не только денежный приз, но и сертификат на запись своих песен. Пригожин считает, что решение правильное и единственное верное.\

Продюсер предположил, что Микелла Абрамова не присутствовала на спецвыпуске из-за психологической травмы. Он уверен, что вся ситуация негативно повлияла на девочке, так как «когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить», передают РИА Новости.

Пригожин отметил, что переживать ребенку не о чем, так как у нее есть хорошие шансы построить фантастическую карьеру. Он также выразил готовность стать ее продюсером, если об этом попросят родители Микеллы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”.