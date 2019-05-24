Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”

Нагиев подчеркнул, что на “Первом канале” уважают выбор Абрамовой.

Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”, который провели на “Первом канале” вечером в пятницу 24 мая. Победу дочь певицы Алсу 26 апреля в финале проекта позже отменили после анализа процесса голосования.

Об отсутствии Абрамовой объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он сообщил, что девочка сама отказалась от визита на шоу, и на канале уважают ее выбор.

Наставником 11-летней Абрамовой является Светлана Лобода. Второе место занял Максим Ержан, которого тренировал Валерий Меладзе. Третье место получил Валерий Кузаков, которым занималась Пелагея, всего в суперфинале участвовали трое, а до этого в финале — 9 детей. Абрамова исполняла песню «Ты здесь» в финале, которую написал Игорь Николаев.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Алсу прокомментировала победу дочери на проекте.