Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”

Победу Абрамовой отменили после анализа голосования. Фото: Instagram Микеллы Абрамовой.
Победу Абрамовой отменили после анализа голосования. Фото: Instagram Микеллы Абрамовой.

Нагиев подчеркнул, что на “Первом канале” уважают выбор Абрамовой.

Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”, который провели на “Первом канале” вечером в пятницу 24 мая. Победу дочь певицы Алсу 26 апреля в финале проекта позже отменили после анализа процесса голосования.

Об отсутствии Абрамовой объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он сообщил, что девочка сама отказалась от визита на шоу, и на канале уважают ее выбор.

Наставником 11-летней Абрамовой является Светлана Лобода. Второе место занял Максим Ержан, которого тренировал Валерий Меладзе. Третье место получил Валерий Кузаков, которым занималась Пелагея, всего в суперфинале участвовали трое, а до этого в финале — 9 детей. Абрамова исполняла песню «Ты здесь» в финале, которую написал Игорь Николаев.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Алсу прокомментировала победу дочери на проекте.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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