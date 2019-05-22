Алсу прокомментировала победу дочери на «Голосе»

Певица заявила, что все участники проекта были «втянуты в какие-то игры».

Алсу рассказала о своем отношении к сложившейся ситуации сегодня, 22 мая, в интервью для радиостанции «Серебряный дождь». Певица надеется, что все закончится хорошо.

Она также отметила, что Первый канал собирается отснять спецвыпуск программы, чтобы выявить нового победителя. На съемке в том числе пригласили Микеллу Абрамову. Алсу заявила, что не будет против, если дочка захочет принять в них участие. Она подчеркнула, что ребенок сам захотел пойти на «Голос. Дети», так что Микелла самостоятельно примет решение вновь.

Более подробный комментарий певица собирается дать первого июня – в День защиты детей.

Напоминаем, что результаты финала «Голос. Дети» были аннулированы из-за накрутки голосов – победительница Микелла Абрамова лишилась заветного приза.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ сообщили, где за дочь Алсу на “Голосе” странно голосовали.