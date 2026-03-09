Бывшие игроки «Зенита» стали участниками массовой драки в Бразилии

В матче чемпионата штата Минас-Жерайс между Atlеtico Mineiro и Cruzeiro произошла массовая драка с участием экс-футболистов «Зенита» Халка, Жерсона и Матео Кассьерры. Арбитр показал 23 красные карточки.

В концовке встречи вратарь Atlеtico Mineiro Эверсон после сейва несколько раз упал коленями на полузащитника Cruzeiro Кристиана. Именно спровоцировало массовую потасовку, сообщает Globo.

В драке участвовали бывшие игроки петербургского «Зенита»: Халк и Матео Кассьерра из Atlеtico и Жерсон из Cruzeiro.

Из-за драки матч остановили на десять минут. Свисток к началу игры была дал только после прибытия военной полиции. Арбитр Матеус Кандансан удалил 23 футболистов.