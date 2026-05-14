В залах киностудии «Ленфильм» открыли экспозицию о героях

Выставочный проект развернулся на площадке киностудии «Ленфильм». Экспозиция объединила архивные документы, литографии военного художника Николая Самокиша и портреты участников СВО.

В залах киностудии «Ленфильм» открылся выставочный проект под названием «9 Мая». В официальной церемонии принял участие глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков, генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко, директор Центрального государственного архива кинофонофотодокументов Санкт-Петербурга Оксана Морозан и художник Артур Абдулаев.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района отметил, что центральный блок выставки посвящен героям Великой Отечественной. Посетители могут увидеть архивные документы и портреты, раскрывающие факты мужества и стойкости. Исторический контекст дополняют редкие литографии 1914–1916 годов военного художника Николая Самокиша.

По словам Ваньчкова, современный этап запечатлен в серии работ Артура Абдулаева. Художник создал портреты участников СВО с акцентом на внутренней сосредоточенности и профессионализме бойцов.

Глава района назвал выставку вкладом в сохранение исторической правды и патриотическое воспитание.