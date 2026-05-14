Виновник ДТП заплатит 810 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшей вертолетом

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Суд обязал виновника аварии компенсировать стоимость санитарного перелета пострадавшей в ДТП.

Нюксенский районный суд Вологодской области постановил взыскать с виновника ДТП 810,9 тысячи рублей. Эти деньги пошли на эвакуацию пострадавшей санитарным вертолетом.

Авария произошла 28 ноября 2023 года на 18-м километре трассы «Нюксеница — Брусенец — Игмас». Водитель автомобиля ВАЗ-21150 превысил скорость, потерял управление и съехал в кювет. Его 27-летняя пассажирка не была пристегнута ремнем и получила множественные переломы.

Пострадавшую доставили в местную больницу. Врачебная комиссия решила перевести ее в Вологодскую областную клиническую больницу с помощью санитарной авиации. На следующее утро женщину эвакуировали вертолетом. Стоимость одного полетного часа по контракту составляла 255,8 тысячи рублей, а общая сумма перелета достигла 810,9 тысячи рублей. Средства выделили больнице из бюджета в рамках субсидии на государственное задание.

К июню 2025 года стороны примирились. Уголовное дело в отношении водителя прекратили. Однако прокуратура подала гражданский иск с требованием взыскать с виновника деньги, потраченные на авиаэвакуацию. Ответчик признал иск, но заявил, что не знал о платном характере медпомощи. Он также сослался на трудное материальное положение. Суд отклонил эти доводы, пишет RuNews24.ru.

В итоге суд установил, что санитарно-авиационная эвакуация не входит в базовую программу ОМС. Расходы на перелет пострадавшей находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями водителя.

Решением суда с вологжанина взыскали стоимость перелета и госпошлину, которая превысила 21 тысячу рублей.

