Петербург получил крупнейшую партию автобусов и электробусов в 2025 году

Крупнейшая партия автобусов и электробусов поступила в рамках системной работы по модернизации общественного транспорта Санкт-Петербурга.

На заседании Законодательного собрания Северной столицы 13 мая депутаты заслушали отчет правительства о работе за 2025 год. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс», представленные показатели подтверждают, что реализация программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» дает ощутимые изменения в жизни горожан.

Одним из ключевых направлений остается развитие транспортной системы. Город продолжает масштабное обновление общественного транспорта, подчеркнул Поляков. По его словам, в 2025 году поступила крупнейшая партия автобусов и электробусов, завершена реконструкция трамвайного депо № 7, которое стало самым современным в России.

Также продолжается обновление подвижного состава метрополитена. Новые составы «Балтиец» уже работают сразу на нескольких линиях. Поляков добавил, что это напрямую влияет на качество, комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

Серьезные результаты демонстрирует и промышленный сектор. За последние пять лет рост промышленности в Петербурге составил почти 60%. Город укрепляет позиции ведущего научного и промышленного центра страны, подчеркнул вице-губернатор Северной столицы.

Специалисты активно развивают высокотехнологичные отрасли, включая беспилотные системы, машиностроение, фармацевтику и электронику. Такая тенденция создает новые рабочие места, привлекает инвестиции, способствует развитию малого и среднего бизнеса и открывает дополнительные возможности для городской экономики.

Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и поддержке ветеранов. Поляков отметил, что в год 80-летия Великой Победы приняты важные решения по поддержке блокадников, увековечению памяти защитников Ленинграда и созданию новых мемориальных объектов.