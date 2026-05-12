Авито запустил бесплатный вывоз вещей на благотворительность в СПб

Технологическая платформа Авито запустила в Санкт-Петербурге бесплатный сервис вывоза вещей на благотворительность и переработку, присоединив город к Москве и Владимиру.

Как сообщается в разделе #яПомогаю, жители Северной столицы могут оставить заявку, указав категорию и объем вещей, после чего партнёр проекта «Спасибо!» согласовывает приезд водителя для бесплатного вывоза.

Максимальный объем одной передачи — 50 кг чистых и готовых к носке вещей. Зона вывоза — Санкт-Петербург и районы внутри КАД, включая Мурино, Кудрово, Шушары и Парголово.

Как сообщили в пресс-службе Авито, сервис является частью экосистемы Авито по передаче вещей, куда входит интерактивная карта раздельного сбора с более чем 98 тысячами пунктов по всей России; пользователи открывают карту сотни тысяч раз в год, а потенциальная стоимость переданных через неё вещей оценивается в десятки миллионов рублей ежегодно.