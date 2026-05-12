Тематический «Подорожник» выпустят к 220-летию водной линии до Кронштадта

С 14 мая в продажу поступит лимитированный тираж транспортных карт «Подорожник». Проездной будет посвящен 220-летию со дня открытия регулярного водного сообщения между Санкт-Петербургом и Кронштадтом.

Объем серии составил 25 тысяч экземпляров. Представители СПб ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что приобрести карту можно будет с утра 14 мая во всех кассах Петербургского метрополитена, а также в точках реализации проездных билетов учреждения.

Это второй выпуск тематического «Подорожника», приуроченный к важным историческим датам и событиям в судоходстве Северо-Запада. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В транспортном ведомстве напомнили, что 1806 году организовали регулярное водное сообщение между Кронштадтом и Санкт-Петербургом. Данное событие стало важным этапом развития транспортной системы региона и укрепления устойчивой связи с морским форпостом.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что история Санкт-Петербурга неразрывно связана с морем и развитием водного транспортного сообщения. По его словам, выпуск тематических карт «Подорожник» позволяет напомнить о событиях, сыгравших важную роль в становлении Северной столицы и всего Северо-Западного региона.