Игроки «Зенита» попали в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в 2026 году

В расширенный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года вошли два игрока «Зенита». Речь идет о защитнике Дугласе Сантосе и нападающем Луисе Энрике.

Футбольная федерация Бразилии (CBF) опубликовала предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. В расширенный список из 55 футболистов вошли два представителя петербургского «Зенита». Защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике. Кроме того, место в составе занял форвард «Сантоса» Неймар.

Также в состав сборной попали вратари Алиссон, Эдерсон, защитники Маркиньос, Тиаго Силва, Бремер, полузащитники Каземиро, Бруно Гимарайнс, нападающие Винисиус Жуниор, Рафинья и другие.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.