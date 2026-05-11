Около 30 процентов петербуржцев готовы ездить на работу на велосипеде

Примерно 30% жителей Санкт-Петербурга готовы пересесть на велосипед для поездок на работу. При этом реально используют этот вид транспорта только 2%.

В Петербурге на велосипеде ездят около 2% опрошенных, тогда как доля желающих пересесть на него увеличилась до 30%. Год назад число желающих находилось на отметке в 26%, пишет Москва.ру.

Доля сотрудников, которые ездят на работу на велосипеде в Москве, не изменилась за год и составляет 3%. Однако число желающих пересесть на этот вид транспорта выросло с 21% до 25%.

С самокатами ситуация аналогична. В Москве их используют 3%, а готовы пересесть 16%. Такие же показатели и в Петербурге. Оба вида транспорта остаются преимущественно мужскими. Женщины чаще ссылаются на небезопасность и несовместимость с деловым стилем.

Интерес к обоим видам активнее всего проявляют люди до 35 лет. Категорически не хотят пересаживаться на велосипед 61% москвичей и столько же петербуржцев, а на самокат — 75% и 73% соответственно.