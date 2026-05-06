Среда, 6 мая 2026
$75.44 €88.27 ¥11.03
9.5 C
Санкт-Петербург
Общество

Верующим напомнили о традициях церковного праздника Вознесения

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Православные христиане отмечают один из 12 главных праздников церковного календаря под названием Вознесение Господне 21 мая 2026 года. Торжество приходится на 40-й день после Пасхи, которая в этом году отпраздновали 12 апреля.

Дата празднования

Вознесение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа входит в число двунадесятых праздников церковного календаря. Вместе с Входом Господним в Иерусалим и Днем Святой Троицы Вознесение относится к переходящим праздникам, дата которых зависит от Пасхи.

Верующим напомнили о традициях церковного праздника Вознесения
Фото: Мойка78

Торжество отмечается на 40-й день после Светлого Христова Воскресенья. В 2026 году православные верующие празднуют Пасху 12 апреля, поэтому Вознесение выпадает на 21 мая. Этот день всегда приходится на четверг.

Смысл праздника

Вознесение Господне описали евангелисты Лука и Марк. Об этом событии также говорится в Деяниях апостолов и в Послании к Ефесянам апостола Павла. Согласно Писанию, Христос был распят, умер и воскрес. После воскресения он 40 дней являлся ученикам и беседовал с ними. Затем его земное служение завершилось, и он вернулся к Отцу.

На Елеонской горе Христос призвал апостолов, благословил их и оставил им божественное учение. Он даровал людям надежду на спасение. После этого он вознесся на небо и воссел по правую сторону от Бога Отца. Спаситель физически расстался с людьми до своего второго пришествия, но остался с ними незримо.

Священник Русской православной церкви Андрей Постернак в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Вознесение Господне символизирует возникновение церкви. Несмотря на грусть разлуки с Христом, этот день является радостным событием. В день Вознесения Спаситель призвал учеников ожидать Святого Духа. Через десять дней на апостолов сошел Святой Дух, и они смогли проповедовать учение Христа на всех языках мира.

Церковные традиции

Накануне Вознесения проходит торжественная служба. В церквях проводят крестный ход и всенощное бдение. В четверг утром служат праздничную литургию. Верующие посещают храм для исповеди, причастия и молитвы. Также они подают записки о здравии и об упокоении близких.

Христиане навещают родственников, поминают усопших и прибираются на могилах. Большие застолья в этот день не устраивают. По традиции пекут специальные пироги из ржаной или пшеничной муки. Их называют «лесенками» или «лествицами».

Верующим напомнили о традициях церковного праздника Вознесения
Фото: Мойка78

Также в этот день принято печь вознесенские блины, которые называют «лапотками для Христа». Кроме того, верующие занимаются благотворительностью, переводят деньги нуждающимся и подают милостыню.

Что нельзя делать

По словам священника, жестких ритуальных запретов не существует. Есть общие требования для всех христиан в любой церковный праздник. Нельзя ссориться и причинять зло другим людям. Нужно жить в мире, проводить время с семьей, делать добрые дела и помогать нуждающимся.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

НТК запустила «большое кольцо» для перевозок удобрений с завода «Фосфорит»

Национальная транспортная компания (НТК) внедрила новую логистическую схему железнодорожных перевозок минеральных удобрений под названием «большое кольцо». Об этом оператор сообщил 5 мая.Ключевым элементом маршрута стал завод «Фосфорит» в Кингисеппе (Ленинградская область). Новая схема позволяет существенно сократить порожний пробег вагонов и обеспечить стабильные поставки удобрений как на экспорт, так и для российских потребителей.Как работает «большое кольцо»Маршрут начинается на Урале: составы с экспортным калием отправляются из Березников (Пермский край) в Мурманский балкерный терминал. После выгрузки порожние вагоны следуют в Ковдор (Мурманская область), где загружаются апатитовым концентратом. Далее сырье доставляется на производственную площадку «Фосфорита» в Кингисепп, а также на предприятие «ЕвроХим-БМУ» в Белореченск (Краснодарский край).Все задействованные предприятия — Ковдорский ГОК, «Фосфорит» и «ЕвроХим-БМУ» — входят в группу «ЕвроХим».Эффективность перевозокПо данным НТК, новая...
Читать далее
Деньги

Стал известен размер пенсии для россиян без трудового стажа

Отсутствие трудового стажа не лишает россиянина пенсии. Граждане без официальной работы могут рассчитывать на социальную пенсию, но она назначается на пять лет позже страховой и имеет меньший размер. Кто имеет право на социальную пенсию Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с РИА Новости сообщила, что россияне без официального трудового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Это единственный вид выплаты, предусмотренный для лиц без страхового стажа. мужчины могут получать социальную пенсию по старости после 70 лет, а женщины после 65 лет. Исключение составляют народы Севера. Для них возрастной порог сдвигается на 15 лет.Лица без гражданства и иностранцы, проживающие на территории России больше 15 лет, также имеют право на социальную пенсию. Размер выплат и индексация Иванова-Швец пояснила, что социальная пенсия...
Читать далее

Интересное

полиция погода Россия петербург метро мигранты прокуратура вода пулково жкх праздник интернет деньги женщины ЗакС здоровье ученые мчс адмиралтейский район Китай врач судно Петроградский район выплаты дворцовая площадь спасатели приставы фото космос кредиты кирилл поляков ограничения Александр Колесов пенсия Пушкинский район Россельхознадзор самолеты рост цен день победы парад комитет по транспорту эксперты россияне рейд сериал

Новости дня

Новости

Авито Авто: в Петербурге назвали популярные авто от профессиональных продавцов

Общество

Петербуржец погасил 230 тысяч рублей задолженности после запрета на вождение

Общество

Обвиняемый в хищении 40 млн экс-депутат ЗакСа Малькевич ушел на СВО в «Ахмат»

Общество

В Петроградском районе заложили Транспортную аллею у дуба Победы

Общество

Жених Лерчек отреагировал на обвинения и проклятия блогера Алины Расковской

Общество

Елена Товстик опубликовала любовные письма бывшего мужа

Общество

Лекцию режиссера Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили

Транспорт

Во время празднования Дня Победы в центре Петербурга перекроют часть улиц

Общество

В Петербурге назвали причины роста сумм в квитанциях ЖКХ

Деньги

В мае семьи с двумя детьми могут вернуть до 7 процентов НДФЛ

Общество

Роботов-курьеров запустили в метро Шэньчжэня

Общество

В горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли двух пропавших туристок

Транспорт

Накануне Дня Победы в Петербурге поддержали раненых участников СВО

Общество

Астронавт NASA рассказал о встрече с НЛО в своем доме

Общество

Дачникам назвали главную ошибку при опрыскивании сада от вредителей

Новости

НТК запустила «большое кольцо» для перевозок удобрений с завода «Фосфорит»

Общество

Минтранс учтет предложения депутатов ЗакСа по регулированию электросамокатов

Общество

В преддверии Дня Победы петербуржцев предупредили о сбоях в работе Интернета

Общество

Крис Дженнер привлекла внимание подписчиков скульптурным лицом после подтяжки

Общество

Таможенники нашли экстремистские книги в детской литературе из Британии

Наука

На краю Солнечной системы ученые нашли загадочную атмосферу

Происшествия

СК возбудил дело после смерти четырех человек в хостеле на Загородном проспекте

Общество

Россельхознадзор ограничил ввоз курятины из КНР из-за бактерий

Деньги

Отсутствие стажа не сможет лишить россиян социальной пенсии

Общество

Россияне стали реже покупать шоколад из-за роста цен

Общество

Больше 500 иностранцев выдворят из России после рейдов в Петербурге

Наука

Редкая комета приблизилась к Земле впервые за 170 тысяч лет

Общество

Маркл «возобновит свадебные клятвы» с Гарри в подаренных плавках из Австралии

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb