Верующим напомнили о традициях церковного праздника Вознесения

Православные христиане отмечают один из 12 главных праздников церковного календаря под названием Вознесение Господне 21 мая 2026 года. Торжество приходится на 40-й день после Пасхи, которая в этом году отпраздновали 12 апреля.

Дата празднования

Вознесение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа входит в число двунадесятых праздников церковного календаря. Вместе с Входом Господним в Иерусалим и Днем Святой Троицы Вознесение относится к переходящим праздникам, дата которых зависит от Пасхи.

Торжество отмечается на 40-й день после Светлого Христова Воскресенья. В 2026 году православные верующие празднуют Пасху 12 апреля, поэтому Вознесение выпадает на 21 мая. Этот день всегда приходится на четверг.

Смысл праздника

Вознесение Господне описали евангелисты Лука и Марк. Об этом событии также говорится в Деяниях апостолов и в Послании к Ефесянам апостола Павла. Согласно Писанию, Христос был распят, умер и воскрес. После воскресения он 40 дней являлся ученикам и беседовал с ними. Затем его земное служение завершилось, и он вернулся к Отцу.

На Елеонской горе Христос призвал апостолов, благословил их и оставил им божественное учение. Он даровал людям надежду на спасение. После этого он вознесся на небо и воссел по правую сторону от Бога Отца. Спаситель физически расстался с людьми до своего второго пришествия, но остался с ними незримо.

Священник Русской православной церкви Андрей Постернак в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Вознесение Господне символизирует возникновение церкви. Несмотря на грусть разлуки с Христом, этот день является радостным событием. В день Вознесения Спаситель призвал учеников ожидать Святого Духа. Через десять дней на апостолов сошел Святой Дух, и они смогли проповедовать учение Христа на всех языках мира.

Церковные традиции

Накануне Вознесения проходит торжественная служба. В церквях проводят крестный ход и всенощное бдение. В четверг утром служат праздничную литургию. Верующие посещают храм для исповеди, причастия и молитвы. Также они подают записки о здравии и об упокоении близких.

Христиане навещают родственников, поминают усопших и прибираются на могилах. Большие застолья в этот день не устраивают. По традиции пекут специальные пироги из ржаной или пшеничной муки. Их называют «лесенками» или «лествицами».

Также в этот день принято печь вознесенские блины, которые называют «лапотками для Христа». Кроме того, верующие занимаются благотворительностью, переводят деньги нуждающимся и подают милостыню.

Что нельзя делать

По словам священника, жестких ритуальных запретов не существует. Есть общие требования для всех христиан в любой церковный праздник. Нельзя ссориться и причинять зло другим людям. Нужно жить в мире, проводить время с семьей, делать добрые дела и помогать нуждающимся.