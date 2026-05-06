Во время празднования Дня Победы в центре Петербурга перекроют часть улиц

На территории Санкт-Петербурга 9 Мая запретят движение и остановку на 50 участках дорог в центральных районах. Ограничения связаны с проведением торжественного парада и шествия «Бессмертного полка» в честь 81-й годовщины Победы.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили о введении временных ограничений на движение транспорта 9 Мая в связи с проведением торжественного парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы. На протяжении всего дня будет запрещена остановка машин на 28 участках дорог в центральных районах города.

Представители транспортного ведомства добавили, что движение транспорта запретят с 6:00 до 16:00 на 28 участках и с 20:00 до 23:00 на 13 участках. Конкретную схему ограничений водители смогут уточнить на официальном сайте учреждения.

Напомним, что парад начнется в 10:00. Шествие «Бессмертного полка» стартует в 12:30 от площади Александра Невского.

Ранее стало известно, что возможная блокировка Интернета 9 Мая в Петербурге будет зависеть от реальной ситуации. Кроме того, на территории Северной столицы анонсировали усиленные меры безопасности. Например, при входе на Дворцовую площадь введут многоуровневый контроль.