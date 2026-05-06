Елена Товстик опубликовала любовные письма бывшего мужа

Экс-супруга миллиардера Елена Товстик опубликовала личные письма бывшего мужа, в которых он клялся ей в вечной любви. Она также обвинила Романа во лжи и намеренном причинении вреда их общему сыну.

В опубликованных письмах Роман Товстик признавался Елене в сильных чувствах и называл их встречу судьбоносной. Сама Елена написала, что слова без ответственности ничего не значат. По ее словам, каждый раз начинается новая жизнь и новая любовь. Она рассказала, что превратилась из ангела в железную женщину, а затем в феникса.

В социальных сетях Товстик заявила, что наконец реализовала то, к чему готовилась 22 года. Подписчики ее поддержали и согласились, что Полине Дибровой будет интересно прочитать эти письма.

Также Елена высказалась о ситуации с запретом на выезд среднего сына за границу с отцом. Она заявила, что Роман не мог не видеть запрет на «Госуслугах» и намеренно привез сына в аэропорт, чтобы сотрудник погранслужбы лично сообщил ребенку об ограничении.

По словам Товстик, Роман с притворным сочувствием объяснил сыну, что во всем виновата мать, после чего оставил подростка одного в аэропорту и улетел на отдых. Елена отметила, что еще год назад не поверила бы в способность Романа на такие поступки, но теперь считает, что он способен на большее.