В четверг «Организатору перевозок» Петербурга исполнилось 39 лет

Днем 30 апреля исполнилось 39 лет со дня основания СПб ГКУ «Организатор перевозок». Учреждение занимается развитием маршрутной сети, анализом пассажиропотоков и внедрением современных способов оплаты.

История «Организатора перевозок» началась весной 1987 года в Ленинграде с создания Службы реализации и сбора выручки. Внедрение бескассового метода обслуживания пассажиров в тот период стало первым шагом к формированию современной и технологичной системы городских перевозок. С этого момента начался путь постоянных преобразований и поиска эффективных решений.

На данный момент учреждение выступает координационным центром для городского наземного транспорта. Сотрудники развивают маршрутную сеть, создают новые направления и подстраивают действующие маршруты под нужды жителей. Также в их задачи входит анализ пассажиропотоков, планирование перевозок и контроль за графиками и стандартами обслуживания.

Также учреждение занимается развитием инфраструктуры, внедряет современные способы оплаты и улучшает информирование пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин отметил, что за выполнением этих задач стоят около 1,5 тысячи специалистов. По его словам, сотрудники являются главной движущей силой учреждения. Благодаря им организация находит новые решения и добивается результатов.

Минкин подчеркнул, что стабильная работа городского транспорта держится на профессионализме, ответственности и преданности делу своих работников.