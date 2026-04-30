Медведев выступит на форуме по здравоохранению в Петербурге

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 1 мая примет участие в партийном форуме в Санкт-Петербурге. Мероприятие посвящено здравоохранению и поддержке семей с детьми.

В Северной столице состоится четвертый из восьми партийных форумов, на которых «Единая Россия» и правительство отчитываются о реализации народной программы. Как сообщили в партии, мероприятие запланировано на 1 мая. Отдельный блок программы посвятят комплексной поддержке семей, воспитывающих детей.

Кроме Дмитрия Медведева, в форуме участвуют секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Татьяна Голикова и главы регионов Северо-Западного округа. Среди приглашенных также молодые семьи, врачи, профильные эксперты, ветераны спецоперации и представители министерств.

Участники обсудят строительство медицинских объектов, повышение доступности помощи в малых городах и сельской местности, а также реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В повестку войдут вопросы профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

Медведев ранее отмечал, что партия добилась серьезных результатов в сфере неонатальной и перинатальной медицины. По его словам, на сегодняшний день соответствующие центры созданы во всех регионах страны.