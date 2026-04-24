Авито с ИИ повысил эффективность соцмеханик в 1,6 раза

Авито первым в России применил генеративный ИИ и рекомендательные алгоритмы для автоматизации благотворительных проектов, сообщили в пресс-службе Авито.

Технологии охватили более 2 млн пользователей: персонализированные уведомления привели 216 тыс. человек на страницы помощи, а конверсия в пожертвования выросла на 60%. Языковая модель A-Vibe ежедневно анализирует новости 30 фондов и создаёт для пользователей краткие отчёты о расходовании средств вместо формальных финансовых сводок.

Для «ЛизаАлерт» рекомендательная система ищет нужные вещи по смыслу (например, редкий фонарь по описанию «мощный ночной фонарь») – получено 2,3 тыс. заявок на передачу оборудования. Базу из 1000 пунктов утилизации ёлок в 100 городах собрали с помощью ИИ за два дня (без нейросетей – недели), и теперь подход масштабируют на сбор электроники и одежды.

Механики из проектов с «ЛизаАлерт» и «Знаком добра» станут стандартом для раздела #яПомогаю (более 500 тыс. посетителей ежемесячно). «С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды», – отметил Василий Лексин, руководитель ESG-продукта Авито.