Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков назвал личный контакт с гражданами приоритетом работы. В ходе личного приема жителям пообещали решить вопросы с капремонтом фасада и состоянием электросетей.

Ваньчков провел личный прием граждан в администрации района. Вместе с руководителями структурных подразделений, представителями Жилищного агентства Петроградского района и ЖКС № 2 он рассмотрел ключевые обращения жителей. В ходе встречи стороны обсудили вопросы капитального ремонта фасада жилого дома и состояние сетей электроснабжения. По мнению Ваньчкова, некоторые моменты требуют детальной проработки с участием соответствующих служб.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков отметил, что для эффективной работы важен конструктивный диалог. Также он пообещал решать вопросы жителей совместно.

Глава района напомнил, что записаться на прием можно через электронную приемную на сайте администрации, по почте или лично в приемной. По его словам, личный контакт с жителями остается для него приоритетом.