Раскрыт тайный разговор принцев Уильяма и Гарри на похоронах деда

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Эксперты по артикуляции раскрыли содержание разговора принцев Уильяма и Гарри, который состоялся на похоронах принца Филиппа. На тот момент братья находились в напряженных отношениях, однако они сошлись во мнении, что церемония прошла именно так, как хотел бы покойный герцог.

Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля 2021 года. Несмотря на непростые отношения, принц Уэльский и герцог Сассекский были замечены за беседой, сообщает The Mirror.

Специалисты по чтению по губам восстановили содержание этого разговора. Первым молчание нарушил Уильям, который положительно отозвался о прошедшей церемонии. Гарри согласился с братом и заметил, что все прошло так, как хотел их дед. Выходя из часовни, Уильям добавил, что служба была абсолютно прекрасной.

Эксперт по языку тела Адрианна Картер отметила, что пара выглядела расслабленно. По ее словам, Уильям остановился, чтобы Гарри мог подняться с ними на холм. В общении братьев не было заметно напряжения или желания избегать друг друга. Именно поэтому специалист пришла к выводу, что горе временно воссоединило принцев.

Инсайдеры тогда подтвердили, что напряженность между братьями была высокой и они почти не разговаривали месяцами. Однако смерть герцога и призыв королевы к единству стали возможным катализатором для примирения.

Наука

Ученые назвали время пика активности метеорного потока Лириды

Астрономы раскрыли дату пика активности метеорного потока Лириды. Специалисты рекомендуют смотреть в сторону созвездия Лиры и не использовать телескопы или бинокли.Когда наблюдать ЛиридыМетеорный поток Лириды связан с долгопериодической кометой C/1861 G1 Тэтчер. Данный объект посещает внутреннюю часть Солнечной системы раз в 415 лет. Земля проходит через шлейф обломков, оставленных кометой, поэтому поток можно наблюдать каждый год.По словам ученых, в 2026 году активность Лирид продлится с 16 по 25 апреля, а пик придется на 22 апреля. Лучшим временем для наблюдения являются предрассветные часы, когда радиант потока находится в самой высокой точке на небе. Точка вылета метеоров расположена в созвездии Лиры к северо-востоку от яркой звезды Веги, сообщает Space.com.Астрономы рекомендуют не смотреть прямо на радиант, чтобы не пропустить метеоры с самыми...
Деньги

Военным пенсионерам назвали размер будущей индексацией выплат

Военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября 2026 года. В бюджете на текущий год заложен уровень индексации 4%, однако окончательная цифра может быть скорректирована в сентябре.Сроки и размер индексации военных пенсийГлава Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС пояснил, что с 1 октября проиндексируют пенсии не только военных пенсионеров Министерства обороны, но и всех силовых ведомств.В отличие от страховых и социальных пенсий, которые уже повысили в 2026 году, военные выплаты индексируют по своим правилам. Их рост зависит от изменения денежного довольствия военнослужащих.В бюджете на 2026 год заложен размер индексации 4%. Однако депутат напомнил, что в 2025 году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру. По его словам,...
новости СПб смерть полиция суд Россия петербург мошенничество ремонт пулково закон интернет здоровье ученые Госдума бизнес экономика ребенок производство мошенники пенсионеры александр дрозденко мусор Петроградский район реконструкция выплаты автомобили Дмитрий Песков аэропорт следственный комитет кирилл поляков форум Александр Колесов автомобиль самолеты туристы квартира шоу певица студенты королевская семья депутат Александр Бастрыкин рейсы солнце меган маркл

