Раскрыт тайный разговор принцев Уильяма и Гарри на похоронах деда

Эксперты по артикуляции раскрыли содержание разговора принцев Уильяма и Гарри, который состоялся на похоронах принца Филиппа. На тот момент братья находились в напряженных отношениях, однако они сошлись во мнении, что церемония прошла именно так, как хотел бы покойный герцог.

Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля 2021 года. Несмотря на непростые отношения, принц Уэльский и герцог Сассекский были замечены за беседой, сообщает The Mirror.

Специалисты по чтению по губам восстановили содержание этого разговора. Первым молчание нарушил Уильям, который положительно отозвался о прошедшей церемонии. Гарри согласился с братом и заметил, что все прошло так, как хотел их дед. Выходя из часовни, Уильям добавил, что служба была абсолютно прекрасной.

Эксперт по языку тела Адрианна Картер отметила, что пара выглядела расслабленно. По ее словам, Уильям остановился, чтобы Гарри мог подняться с ними на холм. В общении братьев не было заметно напряжения или желания избегать друг друга. Именно поэтому специалист пришла к выводу, что горе временно воссоединило принцев.

Инсайдеры тогда подтвердили, что напряженность между братьями была высокой и они почти не разговаривали месяцами. Однако смерть герцога и призыв королевы к единству стали возможным катализатором для примирения.