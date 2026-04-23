Полиция Петербурга проверяет видео с перевозкой ребенка на мотоцикле без шлема

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга проводят проверку по видеозаписи, на которой мотоциклист перевозит ребенка без шлема.

Правоохранители обнаружили в сети видеозапись с нарушением правил перевозки пассажиров. На кадрах зафиксирован водитель мотоцикла, который перевозит несовершеннолетнего ребенка на заднем сиденье.

Сам мотоциклист использует мотоэкипировку. Однако его юный пассажир находится без шлема и каких-либо защитных средств. В пресс-службе Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти отметили, что такая перевозка создает прямую угрозу жизни и здоровью ребенка.

В настоящий момент полицейские проводят административную проверку. Сотрудники устанавливают личность водителя и выясняют обстоятельства произошедшего. После этого нарушителя привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.