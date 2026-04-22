Как обезопасить себя от мошенников на майских праздниках

Каждую весну с приходом тепла и обилием праздников у россиян появляется больше поводов для отдыха, встреч с родными и выездов на природу, однако именно в этот период активизируются недоброжелатели, которые используют любую возможность для обмана, предупредили в пресс-службе МТС. Чтобы выходные прошли спокойно, следует заранее позаботиться о защите себя и своей семьи от мошеннических атак: по данным компании, спам-звонки чаще всего поступают пенсионерам и детям в дневное время. Вместе с экспертами МТС собрали несколько советов, чтобы не попасться на уловки злоумышленников и не испортить себе выходные.

Одна из распространённых схем — эмоциональное воздействие через «подарки от знакомых». Человеку звонит якобы курьерская служба, сообщает о приятном сюрпризе от анонима и просит назвать код из СМС для получения посылки, но на деле этот код даёт мошенникам доступ к банковским сервисам, «Госуслугам» и другим аккаунтам. В таких случаях не стоит поддаваться радости, лучше трезво оценить ситуацию и сразу завершить разговор.

Также недоброжелатели часто звонят или пишут от лица разных организаций, сообщая о неизвестных денежных переводах, проблемах со счетами или якобы выгодных предложениях. Ни в коем случае нельзя называть свои данные, коды из СМС или номера банковских карт. Если звонок вызывает подозрения, следует немедленно положить трубку, заблокировать абонента и для собственного спокойствия позвонить в банк, чтобы уточнить, нет ли каких-либо проблем.

Повысить безопасность поможет двухфакторная аутентификация: сейчас многие приложения и сайты при входе или регистрации предлагают добавить к основному паролю код из СМС, электронной почты или с другого личного устройства — это помешает мошенникам получить доступ к вашим аккаунтам.

Одна из любимых схем обманщиков — играть на страхах людей, выстраивая цепочки звонков из разных служб. Например, сначала звонит «налоговая», сообщает о задолженностях и необходимости записаться на приём, для чего просит личные и паспортные данные, а затем поступает звонок из «правоохранительных органов», где пугают правонарушениями из-за возникших долгов. Испуганная жертва интуитивно связывает эти звонки между собой, начинает верить и передаёт свои данные мошенникам. Важно помнить: сотрудники реальных организаций никогда не запрашивают личные данные по телефону. Лучше сохранить холодную голову и самостоятельно позвонить в официальные инстанции.

В МТС призывают оставаться бдительными даже в беззаботную праздничную пору, ведь для мошенников майские выходные — лишний повод нажиться на доверчивых людях. Заранее позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы исключить переживания и тревоги и с удовольствием провести время с родными за шашлыками.