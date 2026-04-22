Вдову Александра Градского обвинили в супружеской измене

Старшие дети Александра Градского вступили в судебную тяжбу с вдового музыканта Мариной Коташенко, требуя оспорить отцовство ее младшего сына и признать женщину недостойной наследницей. Спор развернулся вокруг наследства в миллиард рублей.

Участники спора

Александр Градский ушел из жизни пять лет назад, однако его родственники до сих пор не могут разделить наследство. Старшие дети артиста ранее публично не конфликтовали с молодой женой отца Мариной Коташенко. Женщина родила Градскому двоих сыновей: Ивана и Александра. Позже к судебным распрям присоединилась и их мать, бывшая супруга певца Ольга Фартышева.

По словам старшего сына певца Даниила Градского, его родители после развода не стали делить имущество. Теперь бывшая жена решила получить свою супружескую долю от капитала артиста. Однако с этими требованиями не согласна Марина Коташенко.

Финансовая составляющая наследства

За время судебных тяжб вдова Градского столкнулась с проблемами. Дело в том, что три года назад Марину Коташенко ограбили. После инцидента из наследственной массы исчезли 100 миллионов рублей. По словам супруги музыканта, грабители заставили ее отдать данную сумму под дулом пистолета.

В полицию Коташенко заявила не сразу, поскольку преступники угрожали убить маленьких сыновей. Позже правоохранители задержали аферистов и на данный момент отбывают наказание в колонии строгого режима. Деньги найдены не были.

Несмотря на утраченные 100 миллионов, наследство Градского остается весьма внушительным. По словам друга певца, продюсера Евгения Морозова, артист не доверял банкам.

Музыкант хранил у себя дома 15 миллионов долларов или один миллиард рублей. Морозов рассказывал, что Градский держал их дома в сейфе. Они часто спорили на этот счет.

Недвижимость

Помимо накоплений, близкие певца делят его недвижимость. В доме на Тверской и в Козицком переулке, где находился «Елисеевский» магазин, музыкант выкупил целый этаж. Также у артиста осталась квартира в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской.

Кроме того, на Градского были оформлены еще одна московская квартира, два загородных дома и девять земельных участков. Их площадь составляет от 304 до 2,6 тысячи квадратных метров. Один из особняков Градского площадью 1,1 тысячи «квадратов» был построен на участке в 30 соток. Дом находится в подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево.

По оценкам риелторов, он стоит около 125 миллионов рублей. У артиста также была большая коллекция антиквариата: старинная мебель, редкие книги и виниловые пластинки. Кроме того, у певца имелся приличный автопарк. В него входили «Линкольн Таун Кар», «Тойота 4Раннер», «Шевроле Люмина», «Мерседес-Бенц» и «Лексус РХ 450».