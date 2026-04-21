Делегация Петербурга возложила цветы в «Парке Победы» в Ташкенте

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Делегация Санкт-Петербурга начала второй официальный день визита в Республику Узбекистан с посещения мемориального комплекса в Ташкенте и осмотра ключевых объектов сотрудничества.

Программу второго дня официального визита делегации Петербурга в Узбекистан начали с посещения мемориального комплекса «Парк Победы» в Ташкенте. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, в ходе церемонии были возложены цветы к памятникам «Ода стойкости» и «Ленинградский монумент». Вице-губернатор отметил, что последний был открыт в сентябре 2025 года и стал символом признательности узбекской стороне за прием эвакуированных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной.

Также Поляков сообщил, что в рамках рабочего визита делегация посетила строительную площадку Торгового дома «Санкт-Петербург» в Ташкенте. Он напомнил, что закладка первого камня объекта состоялась в 2022 году, а на данный момент строительство находится на завершающем этапе.

Вице-губернатор добавил, что в торговом доме планируется на постоянной основе представлять продукцию петербургских предприятий, развивать кооперацию и запускать совместные проекты. По его словам, это должно способствовать укреплению торгово-экономических связей и расширению присутствия бизнеса Петербурга на рынке Узбекистана.

Россияне могут получить две прибавки к пенсиям в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии россиян планируется проиндексировать дважды. Окончательное решение будет принято осенью при подготовке бюджета.Индексация пенсий в 2027 годуПредседатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщил, что в 2027 году страховые пенсии планируется индексировать дважды. По словам депутата, повышение может произойти 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда.Нилов отметил, что двухэтапная схема точнее подстраивается под экономику, однако разовая индексация с начала года эффективнее защищает пенсионеров от инфляционных скачков.Новый подходДоцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что преимущество одной индексации в год заключается в том, что пенсионеры видят итоговый размер прибавки. Это делает процесс планирования семейного бюджета простым и понятным. По словам эксперта,...
Ученые нашли следы древнего океана на Марсе

Исследователи обнаружили на Марсе геологическую структуру, напоминающую «кольцо от ванны». Порода может быть свидетельством существования океана, покрывавшего треть поверхности Красной планеты. После испарения воды миллиарды лет назад прибрежный шельф мог сохранить доказательства древней жизни.Океан на МарсеПланетарные геологи из Техасского университета в Остине и Калифорнийского технологического института использовали компьютерное моделирование, чтобы высушить океаны Земли и определить, какие геологические следы они оставляют. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Наиболее характерной особенностью оказались плоские полосы суши. Эти прибрежные равнины и континентальные шельфы огибают границы суши и океана подобно кольцу от ванны.Затем ученые проанализировали топографические данные Марса и обнаружили плоскую зону, указывающую на прибрежный шельф в северном полушарии Марса. Этот шельф существовал бы на глубине от 1,8 до 3,8 тысячи метров ниже уровня марсианского...
смерть дети суд погода кража авария Россия петербург владимир путин ремонт работа деньги США красносельский район здоровье ученые мчс Госдума памятники Китай пенсии мошенники мвд пенсионеры мусор пенсионерка Петроградский район налоги выплаты спасатели приставы космос кирилл поляков актер форум зарплата Александр Колесов ск билеты рост цен туристы депутаты школьники квартира япония

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

