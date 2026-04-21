Делегация Петербурга возложила цветы в «Парке Победы» в Ташкенте

Делегация Санкт-Петербурга начала второй официальный день визита в Республику Узбекистан с посещения мемориального комплекса в Ташкенте и осмотра ключевых объектов сотрудничества.

Программу второго дня официального визита делегации Петербурга в Узбекистан начали с посещения мемориального комплекса «Парк Победы» в Ташкенте. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, в ходе церемонии были возложены цветы к памятникам «Ода стойкости» и «Ленинградский монумент». Вице-губернатор отметил, что последний был открыт в сентябре 2025 года и стал символом признательности узбекской стороне за прием эвакуированных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной.

Также Поляков сообщил, что в рамках рабочего визита делегация посетила строительную площадку Торгового дома «Санкт-Петербург» в Ташкенте. Он напомнил, что закладка первого камня объекта состоялась в 2022 году, а на данный момент строительство находится на завершающем этапе.

Вице-губернатор добавил, что в торговом доме планируется на постоянной основе представлять продукцию петербургских предприятий, развивать кооперацию и запускать совместные проекты. По его словам, это должно способствовать укреплению торгово-экономических связей и расширению присутствия бизнеса Петербурга на рынке Узбекистана.