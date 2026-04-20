Россиянам назвали неочевидный минус электронного взыскания долгов за ЖКУ

Онлайн-взыскание долгов за коммунальные услуги может привести к ошибкам в расчетах. По словам экспертов, из-за неточностей в квитанциях гражданам придется тратить время на отмену уже выданных судебных приказов.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru прокомментировал инициативу Минстроя о подготовке законопроекта по онлайн-взысканию долгов за коммунальные платежи. Эксперимент продлится до 30 июня в ряде регионов.

По словам эксперта, сама идея ускорения процесса выглядит удобной. Должник не узнает о взыскании неожиданно от приставов, а может разобраться на начальной стадии. Однако Бондарь предупредил, что ошибка в квитанции от управляющей организацией может обернуться тем, что россиянину придется тратить время на отмену уже готового приказа.

В рамках эксперимента управляющая компания или поставщик ресурсов смогут подать заявление о выдаче судебного приказа через ГИС ЖКХ. Платформа запросит справки о собственности в Росреестре и отправит готовый пакет документов мировому судье.

Бондарь добавил, что жилец увидит копию приказа в своем кабинете на портале «Госуслуги». На возражение у него есть десять рабочих дней. Если человек не отвечает, документ передается приставам для списания средств.