Пасхальный конкурс собрал 350 участников из 13 районов Петербурга

На конкурсе «Пасхальная радость» свои работы представили больше 350 участников из 13 районов Санкт-Петербурга. Победителям вручили грамоты за нестандартный подход.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков принял участие в семейном форуме «Пасхальный круг: от предков к потомкам», который прошел в стенах Библиотеки имени Ленина в рамках фестиваля «Светлая седмица». Мероприятие организовали Библиотеки Петроградской стороны совместно с Петроградским благочинием. В течение всей недели в библиотеках района проходили концерты духовной музыки, выступления фольклорных коллективов, выставки, лекции и мастер-классы.

Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что одним из самых радостных моментов форума стало награждение победителей конкурса «Пасхальная радость». В этом году он объединил свыше 350 участников из 13 районов города.

Также за личный вклад в организацию фестиваля и укрепление духовных традиций Ваньчков вручил благодарственное письмо помощнику благочинного Петроградского округа Злате Андреевне Архиповой. Ваньчков добавил, что район стал пространством встречи поколений, где через искусство, литературу и ремесло передают детям важные жизненные смыслы.