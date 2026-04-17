Стало известно, какие сны видит человек перед смертью

Группа итальянских ученых совместно с волонтерами и медперсоналом хосписов выяснила, какие сны посещают человека перед смертью. Исследование показало, что чем ближе уход из жизни, тем реалистичнее и ярче становятся сновидения.

Какие сны видят умирающие

Ученые провели опрос среди 239 работников паллиативной помощи и волонтеров хосписов. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Taylor&Francis.

По словам специалистов, предсмертные сны представляют собой эмоционально значимые переживания. Пациенты рассказывают о них, находясь еще в ясном сознании. Чаще всего такие сны насыщенные, яркие и связаны с уже умершими близкими или их образами.

Также в сновидениях появляются любимые домашние питомцы. Среди других повторяющихся образов можно увидеть двери, лестницы, яркий свет и самого босоногого пациента, который куда-то идет или поднимается. Ученые полагают, что это говорит об осмысленном постепенном переходе человека к смерти, и называют этот процесс этапом адаптации к неизбежному. Чем ближе уход из жизни, тем сны становятся реалистичнее и ярче. Речь идет преимущественно об успокаивающих сновидениях.

Тревожные сны и поддержка пациентов

Тревожные сны настигали примерно каждого десятого пациента. В таких сновидениях обычно присутствует некое утягивание вниз и образ недоброжелателя.

В этих случаях поддержку оказывают волонтеры, медсестры и врачи. Они психологически поддерживают умирающего, помогают ему принять уход и снизить уровень страха перед неизвестностью.

Трудности диагностики и подготовка персонала

Авторы исследования отметили, что отделить предсмертные сны от спутанного или помраченного сознания довольно трудно. В хосписе пациент может принимать лекарства, которые оказывают влияние на работу мозга. Несмотря на это, специалисты прослеживают одинаковую тенденцию для всех групп пациентов.

Исследователи отметили, что ограниченная подготовка персонала приводит к разной степени уверенности в интерпретации таких снов. Образы из сновидений впоследствии могут появляться перед человеком наяву. Клинические реакции персонала сосредоточены на выслушивании, поддержке и эмоциональной помощи.

В целом предсмертные сны представляют собой значимые переживания в практике паллиативной помощи. Именно поэтому ученые подчеркивают необходимость улучшения образования персонала и развития междисциплинарного диалога.