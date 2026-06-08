Электротеплоход «Ломоносов» улучшит транспортную доступность Петербурга

Первый серийный пассажирский электротеплоход «Ломоносов» проекта «Москва 2.0» стал одним из проектов, которые улучшат транспортную доступность Санкт-Петербурга. Наряду с трамвайной линией «Славянка» и автобусным парком в Каменке, судно входит в программу создания современной и технологичной транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в разговоре ТАСС рассказал о транспортных проектах города, представленных к ПМЭФ. По его словам, в Северной столице консолидированы технологии для развития стратегически важных направлений. По его словам, на водные маршруты в дни ПМЭФ вышло новое судно компании «Водоходъ» проекта «Москва 2.0». Это первый серийный электротеплоход пассажирского класса, получивший имя «Ломоносов». В Петербурге одновременно создается сеть электрозарядных станций для электросудов.

По словам Полякова, в Петербурге развивают наземный транспорт. Так, трамвайная линия «Славянка» входит в число крупнейших российских проектов легкого рельсового транспорта. Инвестиции в строительство превышают 50 миллиардов рублей. Новая ветка разгрузит дороги в районе Шушар и сократит время поездок для жителей юга города.

Для южной трамвайной сети закупят 58 вагонов. Линии оснастят цифровыми системами управления. Также представлен макет газомоторного автобусного парка в «Каменке». Проект входит в приоритет «Удобный общественный транспорт» и обеспечит транспортную устойчивость северных районов.

Ранее Поляков отметил, что на завершившемся ПМЭФ-2026 Петербург заключил 74 соглашения, включая 41 инвестиционное. Общая сумма контрактов достигла отметки в 731,7 миллиарда рублей.