Общество

Ветерану из Петроградского района Петербурга исполнился 101 год

Даниил Александров
Фото: Мойка78

В Санкт-Петербурге поздравили ветерана Великой Отечественной Раису Уман, которой исполнился 101 год. В 18 лет она добровольно ушла на фронт, участвовала в штурме Берлина, а после войны работала на комсомольских стройках.

В поздравлении ветерана приняли участие глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков, глава муниципального округа Чкаловское Олег Пантела и руководитель местной администрации Юрий Бородин.

Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что жизненный путь Раисы Павловны является примером мужества и стойкости. По его словам, ветеран родилась в 1925 году в многодетной семье на территории Белгородской области. Так, шестеро из семи детей в этой семье участвовали в боевых действиях. В возрасте 18 лет Раиса Павловна добровольно вступила в ряды Красной армии.

Напомним, что боевые заслуги Раисы Павловны отмечены государственными наградами. В 1945 году она участвовала в штурме Берлина. После завершения боевых действий ветеран работала на комсомольских стройках, а также создала семью.

Общество

Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Народная артистка России Лариса Долина поделилась деталями семейной жизни своей дочери Ангелины. Также певица объяснила, почему не давала советов при выборе мужа.
Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS изменила состав после встречи с Солнцем

Межзвездная комета 3I/ATLAS изменила состав после встречи с Солнцем

Международная группа астрономов с помощью японского телескопа «Субару» на Гавайях зафиксировала изменение химического состава кометы 3I/ATLAS после сближения с Солнцем. Соотношение углекислого газа к воде в газовом облаке вокруг ядра значительно, что указывает на неоднородность структуры межзвездного объекта.
