Ветерану из Петроградского района Петербурга исполнился 101 год

В Санкт-Петербурге поздравили ветерана Великой Отечественной Раису Уман, которой исполнился 101 год. В 18 лет она добровольно ушла на фронт, участвовала в штурме Берлина, а после войны работала на комсомольских стройках.

В поздравлении ветерана приняли участие глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков, глава муниципального округа Чкаловское Олег Пантела и руководитель местной администрации Юрий Бородин.

Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что жизненный путь Раисы Павловны является примером мужества и стойкости. По его словам, ветеран родилась в 1925 году в многодетной семье на территории Белгородской области. Так, шестеро из семи детей в этой семье участвовали в боевых действиях. В возрасте 18 лет Раиса Павловна добровольно вступила в ряды Красной армии.

Напомним, что боевые заслуги Раисы Павловны отмечены государственными наградами. В 1945 году она участвовала в штурме Берлина. После завершения боевых действий ветеран работала на комсомольских стройках, а также создала семью.