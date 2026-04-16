Певица Лариса Долина не готова к четвертому браку

Народная артистка Лариса Долина заявила, что после трех браков не хочет замужества и чувствует себя абсолютно счастливой одна. Певица подчеркнула, что принадлежит только себе и не желает никому готовить еду или отчитываться о своем времени.

Отношение к замужеству и личная свобода

На гала-концерте премии BraVo в Большом театре Долина призналась, что тема личной жизни для нее является запретной. На вопрос о новом замужестве артистка ответила, что трех предыдущих браков ей достаточно и больше она не хочет. Певица подчеркнула, что не имеет права давать советы тем, кто хочет замуж, поскольку каждый человек должен сам понимать, что ему нужно.

В беседе с корреспондентом Metrо Долина заявила, что она одна, свободна и абсолютно счастлива. Ей не надо никому готовить еду, никого слушать и не нужно торопиться домой, ожидая претензий от мужа. При этом артистка уточнила, что на данный момент с ней живут дочь Ангелина и внучка Александра.

Певица также отметила, что не любит, когда ею командуют. В этом году исполнилось 55 лет ее творческой деятельности. По словам Долиной, первые 20 лет в профессии она вынуждена была подчиняться художественным руководителям и дирижерам. В то время она не принадлежала сама себе.

Выбор дочери

Также Долина сообщила, что у нее замечательные отношения с зятем. По словам артистки, ему не нужно было ничего специально делать, чтобы ей понравиться. Она просто должна была его полюбить.

Певица подчеркнула, что не устраивала зятю никаких проверок. Ангелина сама выбирала мужа, полюбила его и захотела от него родить ребенка. Это был полностью выбор дочери.

Райдер певицы

Райдер Ларисы Долиной оказался простым. По словам певицы, с годами список необходимого не меняется. В нем нет фруктов, потому что их ей нельзя. В гримерку обычно ставят небольшую капсульную кофемашину. Певица предпочитает эспрессо без сахара. Также ей нужна вода.

Долина призналась, что любит в одежде все красивое и оригинальное. Однако долгое время она не могла покупать дорогие брендовые вещи из-за отсутствия денег. Сейчас артистка не покупает слишком дорогие вещи не потому, что они дорогие, а потому что знает, что украшение или платье скоро выйдет из моды, и не видит в этом смысла.

Новый трек

Ранее стало известно, что Долина готовит трек «Голоса» и клип на него. Певица рассказала, что эту композицию никто еще не слышал. На данный момент песня очень важна для нее. В ней Долина обращается к друзьям, коллегам и всем, кто поддержал ее в трудный момент.