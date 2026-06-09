Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на свадьбу племянника короля Британии

Принц Гарри и Меган Маркл не присутствовали на свадьбе Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, которая прошла в субботу в церкви Всех Святых в Кембле. Дело в том, что пара не пригласила на торжество герцога и герцогиню Сассекских

Сын принцессы Анны 48-летний Питер Филлипс женился на 45-летней медсестре Харриет Сперлинг. На церемонии присутствовали король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кейт. Однако герцог Сассекский не был приглашен, несмотря на ранее тесные отношения с кузеном. Дело в том, что Филлипс и принц Гарри не общались несколько лет и просто потеряли связь, пишет The Mirror.

Отношения Гарри и Питера Филлипса ухудшились еще до переезда принца в США. Одна из причин связана с первой свадьбой племянника короля Британии в 2008 году. Тогда мужчина продал эксклюзивные фотографии одному из журналов за 500 тысяч фунтов.

Гарри присутствовал на церемонии со своей девушкой Челси Дэви. Он думал, что фотограф делал снимки для частной коллекции пары. Принц не знал о последующей публикации.