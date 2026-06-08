В рамках ПМЭФ-2026 Петербург подписал 74 соглашения с инвесторами

По итогам ПМЭФ-2026 Санкт-Петербург заключил 74 соглашения на общую сумму 731,7 миллиарда рублей. В городе сформированы планы по строительству новых индустриальных парков, технопарков, а также развитию морского кластера и беспилотных технологий.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в беседе с ТАСС подвел итоги участия Петербурга в ПМЭФ-2026. Он отметил, что после форума в городе расширится промышленная, логистическая и торговая инфраструктура. Также сформированы планы по строительству новых индустриальных парков и технопарков нового поколения.

Поляков отметил, что достигнутые результаты говорят о зрелости промышленной политики города. Петербург укрепляет партнерство с высокотехнологичными компаниями. При этом главная задача заключается не в том, чтобы побить прошлогодний рекорд, а в обеспечении долгосрочного устойчивого развития.

Судостроение остается опорной отраслью экономики Петербурга. Продукция этой сферы дает около 20% всего промышленного производства города. На ПМЭФ компания «Инженерно-экспертный центр» вложит 1,6 миллиарда рублей в создание многофункционального лабораторного комплекса. Этот объект станет одним из крупнейших научно-инновационных центров для морской индустрии, добавил вице-губернатор Северной столицы.

По словам Полякова, город уже выделил под проект земельный участок площадью два гектара. Также прорабатывается проект строительства отечественного контейнеровоза «Римский-Корсаков», модель которого представила компания «Си-Шиппинг». Вице-губернатор назвал это судно символом возрождения российского торгового флота.

Отметим, что достижения форума соответствуют целям программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», а также с Промышленной политикой города до 2030 года. Оба документа нацелены на планомерное и долгосрочное развитие промышленного сектора и сферы высоких технологий в городе на Неве.