В Петербурге раскрыли мошенничество с квартирой 16-летней давности

Сотрудники полиции раскрыли преступление 2009 года, связанное с мошенничеством при купле-продаже квартиры в Санкт-Петербурге. В руки правоохранителей попали 41-летний мужчина и его 39-летняя сестра, находившиеся в федеральном розыске 16 лет.

Полицейские установили причастность двух жителей Новгородской области к преступлению, совершенному на территории Петербурга 16 лет назад. В сентябре 2009 года злоумышленники ввели владельца квартиры в заблуждение. Обманным путем фигуранты составили от его имени доверенность, после чего заключили договор купли-продажи. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку собственник подал в Управление Росреестра заявление о прекращении регистрационных действий.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере и об участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже правоохранители задержали 41-летнего мужчину в деревне Горцы Шимского района, а затем его 39-летнюю сестру на территории поселка Шимск. Оба злоумышленника находились в федеральном розыске.