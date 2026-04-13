Королева Камилла может встретиться с жертвами Эпштейна в США

Правозащитные организации предложили королеве Камилле встретиться с жертвами Джеффри Эпштейна. Встреча может пройти в рамках предстоящего государственного визита британской королевской четы в США. Переговоры находятся на начальной стадии, сообщает The Mirror.

Король Карл III и королева Камилла прибудут в США 27 апреля с четырехдневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости Америки.

Как сообщил инсайдер, королева может выбрать закрытый формат общения с жертвами, которые сами стремятся к этой встрече. Любые переговоры ведутся в строгой конфиденциальности.

Бывшая модель и одна из жертв Эпштейна Лиза Филлипс заявила, что с надеждой ждет возможной встречи с королевой. По ее словам, Камилла всегда поддерживала пострадавших и открыто выступала в их защиту, поэтому она наиболее вероятная фигура для диалога.

Камилла давно занимается проблемами домашнего насилия и агрессии в отношении женщин и девочек, а также публично рассказывала о собственном опыте пережитого нападения. Адвокат нескольких пострадавших от Эпштейна Спенсер Кувин отметил, что королева Камилла последовательно позиционирует себя как защитница женщин, пострадавших от насилия. Встреча с жертвами Эпштейна станет сигналом о том, что их голоса значимы не только в залах суда, но и в коридорах власти.