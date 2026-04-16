В Петроградском районе до 2028 года отремонтируют 77 зданий

До 2028 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга проведут реконструкцию 77 домов в рамках масштабной программы обновления. На сегодняшний день работы уже выполнены по 117 адресам.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков в эфире программы «Пять углов» сообщил, что на данный момент специалисты завершили ремонт по 117 адресам, включенным в программу реконструкции фасадов.

По его словам, до 2028 года в районе отреставрируют три знаковых дома и приведут в порядок дороги. Так, в 2026 году отремонтируют Петровский проспект, трамвайные пути на Сампсониевском мосту, тротуары у реки Карповки и выполнят капитальный ремонт Барочного моста.

Ранее Ваньчков заявлял, что после сноса незаконных гаражей освободившиеся участки в Петроградском районе не будут отдавать под застройку. На их месте планируется создать скверы и зеленые зоны для отдыха жителей.