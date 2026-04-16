Четверг, 16 апреля 2026
$75.85 €89.26 ¥11.09
8.9 C
Санкт-Петербург
Деньги

Медикам в России изменят порядок начисления зарплат

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Правительство совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало новый подход к начислению зарплат медицинским работникам. Новые правила направлены на сохранение кадрового потенциала и повышение престижа работы в здравоохранении.

Оклад должен составлять половину от общей суммы без учета компенсаций. При этом зарплата не может быть ниже прошлогоднего дохода. Медикам, работающим во вредных или опасных условиях, оклад нужно повышать минимум на 4%.

Инициатива направлена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности работы в сфере здравоохранения и снижение различий в уровне оплаты труда внутри региона, сообщает РИА Новости.

Ранее в Государственной думе предложили ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений. По словам депутатов, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что абсолютно счастлива одна. После трех браков певица не хочет больше связывать себя узами замужества и подчеркнула, что принадлежит только себе.Отношение к бракуЛариса Долина на красной дорожке гала-концерта премии BraVo в Большом театре заявила, что трех предыдущих браков ей оказалось достаточно. По словам артистки, она свободна и не желает больше замужества. Певица отметила, что не имеет права давать советы на этот счет, поскольку каждый человек должен сам понимать, что ему нужно.В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Долина подчеркнула, что ей не надо никому готовить еду, никого слушать и не нужно торопиться домой, ожидая претензий от мужа. Она чувствует себя хорошо одна, но уточнила, что не совсем одна, так как с ней живут дочь и...
Читать далее
Новости

В центре Петербурга открылась детская игровая «Вселенная Чудес»

В феврале 2026 года в самом сердце Санкт-Петербурга, у арки Генерального штаба на Большой Морской, 5, начало работу новое игровое пространство для детей — «Вселенная Чудес» от компании «Смайл Парк».Площадь зоны превышает 400 квадратных метров, а главной особенностью стала семиметровая многоуровневая конструкция с тоннелями, горками и сухим бассейном с шариками, дополненным интерактивным экраном, где нужно поражать монстриков меткими бросками.Во «Вселенной Чудес» установлены батуты с дополненной реальностью: прыгая, ребёнок управляет персонажем на большом экране, совмещая физическую активность с цифровым приключением. Для любителей активностей также предусмотрены классические батуты и полосы препятствий. Отдельно работают лего-комната с большим набором деталей для конструирования, а для самых маленьких — игровая кухня и магазин, воссоздающие мир взрослых в миниатюре.Все конструкции выполнены из безопасных материалов, зоны оснащены...
Читать далее

Интересное

новости СПб смерть дети полиция зенит суд погода Россия петербург метро мигранты прокуратура наркотики закон интернет москва работа недвижимость женщины ученые задержание Госдума госпитализация реставрация самолет пенсионеры снег Петроградский район фото Дмитрий Песков авито жалоба хоккей минздрав космос шушары ограничения кирилл поляков зарплата Александр Колесов туристы депутаты квартира судебные приставы дожди

Новости дня

Общество

Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Общество

В апреле над Землей пролетит уникальная комета

Все новости

Авито Недвижимость: в Петербурге растет активность на вторичном рынке жилья

Общество

В России утвердили новые правила для выдачи больничных

Общество

Сотрудники полиции нашли 11 нелегальных мигрантов в Шушарах

Общество

Полиция задержала трех подозреваемых в выводе 600 млн рублей за границу

Общество

Подрядчик для стенда Петербурга на ПМЭФ-2026 получит 186,6 млн рублей

Новости

Авито Работа и Комитет по труду и занятости населения заключили соглашение

Спорт

Судейская комиссия признала ошибкой удаление Педро в матче с «Краснодаром»

Общество

В среду тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Общество

Жителей России предупредили о рисках внедрения ИИ в социальную поддержку

Общество

Победитель благотворительного забега рассказал о популярности бега

Наука

Солнечная буря может спровоцировать панику и хаос в городах

Общество

В Петербурге теплоходам разрешат проходить под разведенными мостами

Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Общество

Катя Гордон опубликовала запись разговора с Артемом Чекалиным до приговора

Общество

Камень под памятник Лихачеву заложили в Петроградском районе Петербурга

Общество

Компании в России могут получить штраф в 2 млн рублей за нелегальный майнинг

Общество

Новое место выхода из станции «Театральной» определят до октября 2027 года

Транспорт

В Петербурге официально открыли сезон навигации для маломерных судов

Общество

Фигуристка Татьяна Навка показала фото с Песковым в честь дня своего рождения

Общество

Россиянам рассказали о способах избежать обострения аллергии весной

Общество

Сотрудники прокуратуры получили жалобу на певицу Ларису Долину

Транспорт

В Петербурге изменили трассы четырех маршрутов общественного транспорта

Общество

Мигрантам с любой судимостью могут отказать в гражданстве и ВНЖ

Общество

В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Общество

Пугачева накопила 100 тысяч рублей долга за квартиру рядом с Кремлем

Общество

В среду на территории Петербурга открылись точки продаж корюшки

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb