Медикам в России изменят порядок начисления зарплат

Правительство совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало новый подход к начислению зарплат медицинским работникам. Новые правила направлены на сохранение кадрового потенциала и повышение престижа работы в здравоохранении.

Оклад должен составлять половину от общей суммы без учета компенсаций. При этом зарплата не может быть ниже прошлогоднего дохода. Медикам, работающим во вредных или опасных условиях, оклад нужно повышать минимум на 4%.

Инициатива направлена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности работы в сфере здравоохранения и снижение различий в уровне оплаты труда внутри региона, сообщает РИА Новости.

Ранее в Государственной думе предложили ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений. По словам депутатов, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.