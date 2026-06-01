Золотодобытчик из Петербурга перечислил 4,3 млн рублей в пользу своего сына

Житель Санкт-Петербурга погасил долг по алиментам в пользу своего 11-летнего сына. Сумма задолженности составила 4,3 миллиона рублей.

Судебные приставы получили исполнительный лист о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка. Согласно решению суда, 49-летний петербуржец обязан был выплачивать алименты в размере одной шестой от всех видов дохода. Взыскательница сообщила судебному приставу, что выплаты от работодателя бывшего супруга прекратились в декабре 2025 года.

На основании сведений из Социального фонда России и ФНС выяснилось, что должник работает в филиале золотодобывающего предприятия. С декабря прошлого года по апрель 2026 года его заработок составил почти 32 миллиона рублей.

Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и вскоре связался с судебным приставом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Должник ознакомился с расчетом задолженности, которая составила 4 миллиона 321 тысячу рублей. Чтобы избежать выплаты исполнительского сбора в размере почти полумиллиона рублей, петербуржец в тот же день полностью оплатил долг.