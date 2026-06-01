Финансовое положение принца Гарри и Меган осложнилось после отказа от гранта

Порядок имущественных сделок компании Crown Estate с королевской семьей пересматривается. Общественность требует большей прозрачности финансов Виндзоров. Этим летом палата Виндзоров изучит договоренности об аренде недвижимости.

После того как Гарри и Меган стали финансово независимыми и отказались от государственного гранта, их положение в некоторых отношениях усложнилось. У супругов больше нет доступа к нескольким домам, которые содержатся за государственный счет. На данный момент у пары есть независимая и полностью самофинансируемая жизнь, которую никто не оплачивает, пишет The Mirror.

В 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Их уход вызвал общественный резонанс из-за использования денег налогоплательщиков на ремонт коттеджа Фрогмор. Однако позже пара вернула 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Источники близкие к королевской семье утверждают, что Сассексы заложили средства на погашение расходов в бюджет еще до соответствующей просьбы. Они считали это решение правильным.

Внимание также привлекли условия проживания других членов семьи. Принц Эндрю платил символическую аренду за особняк Роял Лодж. Принц Эдвард пользовался субсидией на Багшот Парк. Комитет по государственным счетам начал официальную проверку сделок Crown Estate с королевской семьей.

Эксперт по королевской семье Дункан Ларкомб заявил, что только двое высокопоставленных членов семьи правильно понимают общественные настроения. Речь идет о Кейт и Уильяме. Принц и принцесса Уэльские самостоятельно оплатили переоборудование своего дома Форест-Лодж. Они платят полную рыночную аренду в размере 307,5 тысячи фунтов стерлингов в год.

Ларкомб признал, что общественное мнение остается разделенным. Сторонники монархии говорят, что члены семьи заслуживают льгот из-за своих жертв и долга. Противники считают, что они должны платить на общих основаниях.