Семье с четверней в Петербурге подарили «Ладу Ларгус» с четырьмя автокреслами

При содействии предпринимателей из Санкт-Петербурга семья с девочками-близнецами получила автомобиль «Лада Ларгус», оборудованный четырьмя детскими автокреслами.

В День защиты детей на территории Северной столицы произошла выписка уникальной четверни. Девочки стали первыми в России близнецами с полностью идентичным набором хромосом.

Семье оказали практическую поддержку. При содействии петербургских предпринимателей родители получили ключи от автомобиля «Лада Ларгус», оснащенного четырьмя детскими автокреслами. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, такая поддержка служит примером объединения усилий города, бизнеса и общества для создания комфортных условий для тех, кто воспитывает новое поколение петербуржцев.

Также Вице-губернатор поздравил родителей с важным событием, а жителей города с Днем защиты детей.