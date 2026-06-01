Дочь Сергея Лазарева исполнила песню «Матушка-земля» на выпускном

В социальных сетях Сергей Лазарев поделился опубликовал видео с выпускного концерта своей дочери Ани. Девочка вместе со сверстницей выступила в дошкольном центре. Юные исполнительницы выбрали для выступления образ в русском народном стиле. На девочках были кокошники и бело-красные платья со стилизованной вышивкой.

Дочь певца исполнила песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Сергей Лазарев с юмором отреагировал на выступление дочери. Артист заметил, что пока он находится на гастролях, у девочки проходят собственные концерты. Также Лазарев Лазарев иронично поинтересовался у Куртуковой, возьмут ли его дочь на бэк-вокал.

Напомним, что у Сергея Лазарева двое детей от суррогатных матерей. Сын Никита родился 31 октября 2014 года, а дочь Анна появилась на свет 23 сентября 2018 года. Певец воспитывает их в статусе отца-одиночки, а помогают ему мама и профессиональная няня.