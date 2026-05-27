Летний концерт Волочковой может принести балерине больше полумиллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова заработает больше полумиллиона рублей на летнем сольном концерте. Выступление пройдет в одном из ресторанов в центре Москвы, цена билетов составит от 4,5 до 7,5 тысячи рублей.

Танцовщица выступит с авторским сольным проектом для взрослой аудитории. Концерт состоится в столичном ресторане. Организаторы смогут заработать на мероприятии 549 тысяч рублей, сообщает Телеграм-канал «Звездач».

Ранее Волочкова сообщала, что расходы на ее операцию в Германии составили около 30 тысяч евро, что эквивалентно примерно 3 миллионам рублей.

Балерина также отметила, что перед поездкой за границу долго искала хорошего специалиста в России. По ее словам, отечественные врачи не смогли дать гарантий, что после операции она сможет выступать на сцене.